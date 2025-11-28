La Policía Nacional intervino a un hombre acusado de extorsionar a choferes de combis y colectivos mientras simulaba vender golosinas en plena avenida Javier Prado, en San Isidro.

De acuerdo con la División Policial Sur 1, el individuo se acercaba únicamente a los conductores y no a los pasajeros, lo que alertó a los agentes.

Tras varios días de seguimiento, personal de inteligencia registró en video cómo entregaba pequeños tickets a los conductores y recibía dinero a cambio.

La policía detalló que este recorrido se realizaba en el cruce con la calle Paseo Parodi, donde avanzaba en ambos sentidos de la vía para pedir pagos diarios que iban de 5 a 10 soles.

Según las investigaciones, la recaudación podía llegar hasta los 500 soles en una sola jornada. La entrega del ticket funcionaba como un supuesto “comprobante” por derecho de circulación, simulando un servicio que no existía y que obligaba a los transportistas a pagar para seguir operando en la zona.

Durante su detención, los agentes hallaron los tickets utilizados, el dinero recaudado y 28 bolsitas de marihuana.