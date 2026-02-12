Un hombre murió y otro resultó herido de gravedad tras un ataque armado contra una camioneta en la urbanización La Macarena, en el distrito de La Perla, en el Callao.

Según informó RPP, las víctimas habrían sido perseguidas desde los alrededores del Parque del Libro, el Cuento y la Lectura cuando fueron interceptadas por sujetos armados que dispararon a matar. Según testigos se escucharon cerca de 18 disparos en dos ráfagas consecutivas.

Víctima mortal y herido en estado crítico

Fuentes policiales identificaron al fallecido como Cristopher Moisés Vargas Cuadros, extrabajador de la Municipalidad Provincial del Callao, según confirmaron sus familiares.

El conductor murió en el lugar, mientras que el copiloto, identificado como Víctor Díaz Mirón, fue evacuado de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece en el Área de Trauma Shock con pronóstico reservado.

Lee también: Alcalde de Chorrillos confirma cierre de Agua Dulce tras hallar un chancho enterrado en la arena

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional del Perú acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

La camioneta atacada presenta múltiples impactos de bala en las ventanas del conductor y copiloto, evidenciando la violencia del ataque.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre posibles detenidos ni sobre el móvil del crimen.