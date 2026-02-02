Un hombre de 61 años fue víctima de un ataque a balazos la noche del domingo en el distrito de La Perla, provincia del Callao. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Carlos Baca Flor y Manuel Ascencio Segura, donde la víctima se encontraba compartiendo con dos mujeres en la vía pública.

La víctima fue identificada como Raúl Martín Castro, quien en el momento del ataque se hallaba consumiendo bebidas alcohólicas junto a sus acompañantes. El sicario llegó hasta el lugar en un vehículo de color negro y descendió del auto para ejecutar el ataque.

Agentes de la Dirección de Criminalística acordonaron el área para iniciar diligencias.

Sicario disparó y huyó en auto negro

Según el testimonio de testigos presentes en la zona, el delincuente abrió fuego contra Castro de manera indiscriminada, efectuando al menos 15 disparos. Los impactos de bala alcanzaron directamente a la víctima, quien recibió heridas a la altura del pecho.

Tras consumar el ataque, el sicario abordó nuevamente el vehículo negro y se dio a la fuga con rumbo desconocido. Las dos mujeres que acompañaban a Castro en ese momento también abandonaron el lugar de los hechos, sin que se conozca su paradero hasta el momento.

PNP recolectó al menos 10 casquillos de bala en la zona del ataque.

Víctima permanece con pronóstico reservado

Castro fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó con múltiples heridas de bala en el tórax. El hombre permanece internado en el nosocomio con pronóstico reservado, mientras los médicos evalúan la gravedad de las lesiones.

Personal de la Policía Nacional del Perú llegó hasta la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes encontraron al menos diez casquillos de bala dispersos en la zona del ataque, evidencia que fue recogida como parte de la investigación.

PNP continua investigando móvil del crimen.

Autoridades investigan el móvil del crimen

Los efectivos policiales establecieron un perímetro de seguridad en el lugar para preservar la escena y recopilar más pruebas que permitan esclarecer los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el móvil del ataque, aunque trabajan en identificar al sicario y establecer si Castro tenía algún tipo de amenaza previa.

La zona donde ocurrió el ataque ha sido escenario de diversos hechos de violencia en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre los vecinos del distrito de La Perla. Las investigaciones continúan para dar con el paradero del atacante y del vehículo utilizado en la huida.