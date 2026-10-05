La circulación vehicular en la avenida Elmer Faucett tendrá una modificación temporal desde este lunes 5 de octubre.

Los vehículos de transporte público y particular que se desplacen entre Ventanilla y San Miguel deberán utilizar los tres carriles habilitados en ambos sentidos de la vía principal.

El cambio se debe al cierre de aproximadamente 400 metros de las vías auxiliares, entre los paraderos Aduanas y El Olivar, donde se ejecutarán trabajos para construir el primer acceso a la estación E4-5 El Olivar, correspondiente al Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Durante la intervención se instalará señalización para orientar a los conductores. Además, agentes de la Policía Nacional, orientadores y personal técnico de la ATU estarán en la zona para apoyar la circulación vehicular mientras duren los trabajos.

La estación E4-05 El Olivar, ubicada en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y El Olivar, registra un avance físico total de 59.53 %, mientras que las obras civiles presentan un progreso de 92.70 %.