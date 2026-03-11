Un camión de carga cayó sobre una vivienda ubicada en la avenida Carapongo, a la altura del mercado central, en el distrito de Lurigancho-Chosica, generando una grave emergencia que dejó al menos dos fallecidos y varios heridos, según reportes preliminares.

El hecho fue reportado por vecinos a RPP, quienes indicaron que el vehículo habría perdido el control, impactado primero contra varios mototaxis y luego colisionado con el inmueble.

De acuerdo con testimonios de residentes, el accidente habría provocado la muerte de un menor de edad y del conductor del camión, además de dejar cinco personas heridas, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Vecinos denuncian falta de señalización

El coordinador de la Junta Vecinal de Carapongo, Carlos Rodríguez Chinchay, señaló en declaraciones a RPP Noticias que el accidente habría ocurrido luego de que el chofer perdiera el control del vehículo.

Según explicó, la zona donde ocurrió el siniestro carece de señalización vehicular y semáforos, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

“En esta parte del distrito no hay señalización ni semáforos. Este tipo de hechos pudo prevenirse”, indicó.

Lee también: Mototaxistas anuncian que se sumarán al paro nacional desde el 12 de marzo por alza de combustibles

Accidente similar ocurrió hace nueve años

El dirigente vecinal también recordó que hace aproximadamente nueve años ocurrió un accidente similar en el mismo sector.

En ese caso, un camión que descendía desde una planta de materiales terminó empotrado en una vivienda, causando la muerte de una familia completa.

Rodríguez Chinchay afirmó que el vehículo involucrado en ambos casos pertenecería a la empresa La Chancadora, aunque este dato aún debe ser confirmado por las autoridades.

Operativo de emergencia

Tras el accidente, agentes de la Policía Nacional del Perú, personal del Serenazgo y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para atender la emergencia.

Equipos de rescate evacuaron a los heridos, quienes fueron trasladados en ambulancias a centros de salud cercanos.

“Hay dos familiares dentro de la casa y tres accidentados más que estuvieron en contacto directo con el camión. Todos han sido trasladados para recibir atención médica”, indicó el representante vecinal.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

Entre las hipótesis que se evalúan está una posible falla en el sistema de frenos del camión, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo.