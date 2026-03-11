El presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, confirmó que su sector se sumará al paro nacional indefinido convocado desde el 12 de marzo en protesta por el incremento en el precio de los combustibles.

En declaraciones a Exitosa Perú, el dirigente explicó que la crisis energética está afectando seriamente a los trabajadores del transporte menor, quienes dependen directamente del combustible para generar ingresos.

Mototaxistas piden ser incluidos en bono estatal

Entre las principales demandas del gremio está la inclusión de los mototaxistas en el bono económico anunciado para los taxistas.

García señaló que los mototaxistas también forman parte del transporte público y cumplen un rol importante en el traslado diario de pasajeros.

“El combustible es nuestra herramienta de trabajo. Hoy enfrentamos precios altos, escasez y largas colas para abastecernos”, sostuvo el dirigente.

El gremio plantea que el apoyo económico alcance los S/ 800, monto que consideran necesario para afrontar la crisis actual.

Impacto del alza del combustible en el transporte menor

Según el dirigente, el combustible es un elemento fundamental para el trabajo diario de los mototaxistas.

“Un mototaxista vive del combustible, trabaja con el combustible y depende del combustible. Si escasea o sube de precio, nuestros ingresos se reducen”, afirmó.

El aumento del costo del combustible obliga a muchos conductores a hacer largas colas para abastecerse y pagar precios más altos, lo que impacta directamente en su economía familiar.

Más de 800 mil mototaxistas en Lima y Callao

El representante del gremio indicó que más de 800 mil mototaxistas operan en Lima y Callao.

Además de enfrentar el alza del combustible, muchos conductores denuncian que deben pagar cupos a organizaciones criminales, lo que reduce aún más sus ingresos diarios.

Paro nacional iniciará el 12 de marzo

Ante este escenario, la Federación Nacional de Mototaxistas confirmó que participará en el paro nacional indefinido convocado desde el 12 de marzo, con el objetivo de exigir medidas de apoyo frente a la crisis energética.

El gremio espera que el Gobierno evalúe medidas económicas que ayuden a aliviar el impacto del alza de combustibles en el sector transporte.