El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, advirtió que varias compañías del transporte público podrían dejar de operar en los próximos días debido a la quiebra, producto de la extorsión y el incremento en el precio de los combustibles.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Vargas aclaró que el sector no se sumará al paro nacional indefinido convocado para el 12 de marzo, impulsado por transportistas de carga pesada.

Crisis económica en el transporte urbano

Según explicó el dirigente, la eventual paralización del servicio no se debe a una medida de protesta, sino a la situación financiera crítica que atraviesan las empresas del sector.

“Tenemos entendido que la paralización es del sector camionero. Nosotros hemos presentado propuestas de trabajo por la situación difícil que estamos atravesando”, indicó.

El representante del gremio señaló que se han enviado cartas a la Presidencia de la República del Perú, al Congreso de la República del Perú y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú para alertar sobre la crisis que enfrenta el transporte urbano.

Extorsión y combustibles golpean al sector

De acuerdo con Vargas, la situación se arrastra desde hace aproximadamente dos años, periodo en el que se intensificaron las extorsiones contra empresas de transporte.

A este problema se suma el incremento del precio de los combustibles, lo que ha agravado la economía de las compañías.

“Hay empresas que ya quebraron y otras que estamos en camino de quebrar en estos días”, afirmó.

El dirigente explicó que muchas empresas han intentado refinanciar deudas con el sistema financiero, devolver unidades y reestructurar obligaciones, pero aun así continúan enfrentando dificultades.

Pedido de apoyo al Gobierno

En el documento enviado al Ejecutivo, el gremio solicita la implementación de un programa extraordinario de apoyo al transporte urbano antes de llegar a una paralización general del servicio.

Entre las medidas planteadas se incluyen:

Subsidio temporal al transporte público

Líneas especiales de crédito similares al programa Reactiva Perú

similares al programa Reactiva Perú Facilidades tributarias y financieras

Un plan efectivo contra la extorsión y la inseguridad

Transportistas denuncian violencia

El dirigente también denunció que los ataques del crimen organizado han afectado gravemente al sector.

“Hace dos años venimos sufriendo extorsión, asesinatos y ataques de delincuentes. Hemos realizado varios paros reclamando seguridad, pero lamentablemente no ha funcionado”, sostuvo.