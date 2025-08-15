Un camión que transportaba balones de gas colisionó contra una vivienda en la vía Pasamayito, dejando al menos tres personas fallecidas y generando alarma entre los vecinos. El impacto, registrado en una curva, causó daños estructurales en la casa afectada y mantiene en alerta a la comunidad por el riesgo de nuevos siniestros.

La vía Pasamayito, que une Comas y San Juan de Lurigancho en unos 30 minutos, es conocida por su peligrosidad. En las últimas semanas, se han producido varios accidentes, incluido un choque múltiple ocurrido días atrás, lo que refuerza la percepción de riesgo en la zona.

Vecinos denuncian que no existen medidas efectivas para controlar la velocidad ni señalización adecuada, pese a los antecedentes. Afirman que la circulación de camiones con carga peligrosa, como los balones de gas, incrementa la posibilidad de tragedias.