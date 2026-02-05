Trabajar en Lima puede significar, para muchos ciudadanos, perder una parte considerable de su vida en el transporte público. Un estudio de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) reveló que los residentes de distritos periféricos como Mi Perú, Santa Rosa y Ancón tardan más de tres horas diarias en llegar a sus centros laborales en la capital.

El impacto acumulado es alarmante: si se consideran 240 días laborales al año durante una vida activa de 45 años, el tiempo dedicado únicamente a desplazarse asciende a 32.400 horas, equivalentes a 3,7 años completos.

Un problema que se ha agravado con el tiempo

El informe titulado “El muy prolongado viaje al trabajo en Perú”, elaborado por el Dr. Nikita Céspedes Reynaga, docente e investigador de la USIL, se basa en datos de la Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a partir de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT).

Según la ENUT, entre 2010 y 2024, el tiempo promedio de viaje en transporte público en el país aumentó en 57%. Mientras el promedio metropolitano es de 1,7 horas diarias, en los distritos periféricos analizados el tiempo supera las 2,9 horas, evidenciando una brecha creciente en el acceso a movilidad eficiente.

Calidad de vida y productividad en riesgo

“No es solo tiempo perdido, es calidad de vida sacrificada”, advierte Céspedes, quien señala que esta situación impacta directamente en la salud mental, la productividad laboral y el tiempo familiar de miles de trabajadores.

Si bien regiones como Lambayeque, Tacna y Arequipa también presentan dificultades de movilidad, Lima concentra la problemática debido a su expansión urbana desordenada, la falta de planificación territorial y un sistema de transporte público caótico.

El estudio concluye que es urgente invertir en infraestructura vial, transporte público eficiente y planificación urbana, a fin de reducir los tiempos de desplazamiento y devolver a los ciudadanos años de vida hoy perdidos en el tráfico.