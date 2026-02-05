Una niña de 10 años falleció luego de permanecer internada en estado grave tras caer por un tragaluz sin protección en la Plaza Cívica de Mi Perú, en el distrito de Mi Perú, región Callao.

El accidente ocurrió el 26 de enero, cuando la menor se encontraba junto a otra niña de 9 años. Ambas se deslizaron por una abertura que había quedado expuesta luego de que una rejilla fuera retirada el día anterior y no repuesta, cayendo desde una altura considerable y sufriendo lesiones de extrema gravedad.

Atenciones médicas y desenlace

Tras el accidente, las niñas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Ventanilla. Debido a la complejidad de sus heridas, ambas fueron derivadas posteriormente al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

Pese a los esfuerzos del personal médico, una de las menores no logró recuperarse y falleció tras varios días de lucha por su vida. La otra niña continúa bajo observación médica.

Falta de mantenimiento y supervisión

El hecho ha generado serios cuestionamientos sobre el mantenimiento y la seguridad de los espacios públicos del distrito, especialmente en temporada de verano, cuando son frecuentados por niños y familias.

De acuerdo con testimonios recogidos en la zona, un día antes del accidente algunos menores habrían manipulado la estructura, dejándola abierta, sin que personal de serenazgo o mantenimiento procediera a asegurarla o señalizar el peligro.

La abertura permaneció sin ningún tipo de advertencia visual, lo que habría facilitado el trágico desenlace.

Lee también: Radiación UV alcanza nivel extremo en distritos de Lima norte

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar responsabilidades, tanto por la falta de reposición de la rejilla como por la ausencia de medidas preventivas en un espacio de uso público.

Mientras continúan las diligencias, la comunidad de Mi Perú ha expresado su consternación y solidaridad con la familia de la menor fallecida, en un caso que vuelve a poner en agenda la necesidad de mayor supervisión y mantenimiento de las áreas recreativas.