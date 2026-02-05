El Poder Judicial retomará este jueves 5 de febrero, desde las 9:00 a. m., la audiencia en la que se evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, investigado por un presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.

La diligencia es dirigida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla.

La audiencia se desarrolla de manera virtual debido a que el investigado permanece recluido en la Base Naval del Callao, bajo estrictas medidas de seguridad.

Durante la sesión del miércoles 4 de febrero, que inició desde las 9:30 a. m. hasta la 1:35 p. m., el Ministerio Público cuestionó la actuación de la defensa legal por no contar con un único domicilio procesal, lo que —según señaló— podría retrasar el proceso.