Tras la publicación de la lista de 834,660 peruanos seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó cómo presentar una tacha, excusa o justificación, en caso de impedimentos legales o situaciones excepcionales.

En cuanto a tachas, la ONPE indicó que esta puede ser solicitada por cualquier persona si se ajusta a uno de los impedimentos establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones (n.° 26859). Entre ellos, ser una autoridad política o un representante elegido por votación popular, ser candidato o personero de una organización política, integrar el comité directivo de una agrupación inscrita en el JNE y trabajar en uno de los organismos electorales.

La norma determina que esta solicitud se puede presentar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación de la lista de miembros de mesa, la cual se puede verificar en https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

Según refiere, la solicitud de tacha se presenta ante la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente y debe estar acompañada por documentación que pruebe la existencia del impedimento legal. Luego, la ONPE enviará el pedido al JEE correspondiente para su pronunciamiento.

EXCUSA O JUSTIFICACIÓN

En este caso, se debe presentar ante la ODPE una solicitud dentro de los 5 días hábiles posteriores a la publicación o una solicitud de justificación (hasta 5 días antes de la jornada electoral). Ambas se realizan de manera presencial, a través de un enlace web o de la mesa de partes virtual externa de la ONPE.

Para la excusa, entre las causales figuran tener 65 años o más, embarazo o periodo de lactancia, encontrarse fuera del país, presentar impedimentos físicos o mentales graves o estar comprendido en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Elecciones. La justificación, en tanto, solo procede por motivos de salud y debe contar con un certificado médico válido.

Formulario para solicitar excusa o justificación: https://www.gob.pe/institucion/onpe/informes-publicaciones/3312585-formulario-p2-excusa-o-justificacion. Costo del trámite: S/ 15.80. Pago en Banco de la Nación o vía Págalo.pe (código 03836).

Si la solicitud no procede, el ciudadano recibirá una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.