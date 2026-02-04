El candidato presidencial por el Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, calificó de “puro show” las acciones y medidas tomadas por el presidente José Jerí respecto al combate contra la delincuencia, como la constante visita a los penales.

“De hecho, la única estrategia que tiene el señor Jerí es hacer negociados con empresarios de dudosa reputación, disfrazado de raquetero en los chifas de madrugada. El señor Jerí no está interesado en resolver ningún problema del Perú”, manifestó en la plaza de Armas de Arequipa.

El candidato precisó que un eventual gobierno suyo derogaría en el primer día todas las llamadas leyes pro crimen que impiden el allanamiento, excluyendo la figura de crimen organizado, la extorsión y la minería legal.

Asimismo, cuestionó la reciente disolución del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), siendo reemplazada por la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Para Belaunde, esta reforma no es significativa y afirmó que el mandatario terminará recluido: “Todos están comprometidos, el señor Jerí va a terminar en el fundo Barbadillo de vecino del señor Vizcarra y el señor Toledo”, expresó. Añadió que el mandato claro para Jerí era conducir unas elecciones transparentes.

“Que cambien la etiqueta no quiere decir que van a cambiar el contenido; ya lo vimos con los programas de alimentación del Midis. Acá lo que tiene que haber es una profunda reforma; lamentablemente, el Inpe ha sido capturado por la corrupción”, señaló.