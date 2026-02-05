La radiación ultravioleta llegó a niveles extremadamente altos en Lima norte este miércoles 4 de febrero, de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El valor más crítico se registró en Carabayllo, donde el índice UV alcanzó 12, una categoría que implica riesgo severo para la salud.

El organismo advirtió que en otros puntos de la ciudad también se presentaron registros elevados. En Villa María del Triunfo y Ceres, en Ate, el índice llegó a 10; en San Martín de Porres se ubicó en 9 y en Chorrillos en 8, todos clasificados como radiación muy alta, por lo que se recomienda extremar cuidados.

Ante estas condiciones, el Senamhi reiteró la necesidad de adoptar medidas de protección, como el uso de gorros de ala ancha, lentes de sol, prendas de manga larga y protector solar, especialmente durante las horas de mayor exposición.

Además, la entidad informó que Lima Metropolitana atraviesa un periodo de incremento de temperaturas diurnas, con valores que podrían alcanzar hasta los 32 °C hasta el 6 de febrero.

