Un violento ataque armado dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de cuatro años, en el distrito de Carmen de la Legua-Reynoso, en la provincia constitucional del Callao.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas José Gálvez y Julio César Tello, donde un grupo de hombres se encontraba reunido en la vía pública.

Disparos desde una combi

Según fuentes policiales, los sujetos fueron interceptados por una combi blanca con lunas polarizadas, desde donde se efectuaron múltiples disparos.

Producto del ataque, cinco hombres —entre ellos un adolescente— resultaron heridos.

Niño herido mientras jugaba

Uno de los proyectiles alcanzó a un niño de cuatro años que se encontraba jugando en la calle. De acuerdo con agentes policiales, el menor presenta una herida en uno de sus brazos.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital San José del Callao, donde reciben atención médica.

Hallan 12 casquillos

Peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú realizaron las diligencias en el lugar y hallaron 12 casquillos de bala, evidencia que da cuenta de la violencia del ataque.

Efectivos de la comisaría de Carmen de la Legua continúan con las investigaciones preliminares para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del atentado.