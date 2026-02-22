Jhon Luis Flores Guerrero, de 23 años, fue asesinado a balazos en plena Vía de Evitamiento, a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac.

El joven realizaba el servicio de colectivo en la ruta Puente Piedra–Villa El Salvador cuando fue sorprendido por un sujeto armado.

Ataque a plena luz del día

Según informó RPP, el crimen habría ocurrido cuando el transportista se encontraba llamando pasajeros hacia su unidad.

En ese momento, un hombre se acercó y le disparó en reiteradas ocasiones. La víctima intentó huir, pero cayó al pavimento tras recibir múltiples impactos, falleciendo en el lugar.

El ataque ocurrió delante de los pasajeros que ya se encontraban dentro de la miniván, generando pánico entre los presentes.

Video difundido para amedrentar

Según las primeras indagaciones, los autores del crimen habrían grabado el ataque y difundido el video en redes sociales para amenazar a otros transportistas.

La Policía Nacional del Perú maneja como principal hipótesis que el asesinato esté vinculado al cobro de cupos por parte de bandas dedicadas a la extorsión.

Temor entre usuarios

Vecinos y pasajeros que frecuentan el paradero de Acho exigieron mayor presencia policial en la zona.

“[Hay] miedo al subir a los carros, nos da miedo que nos vaya a pasar algo. Están extorsionando a varias rutas. Ya tenemos temor, tenemos nuestros hijos pequeños y andamos con miedo”, declaró una vecina.

Peritaje e investigación

Peritos de Criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Agentes de la División de Homicidios continúan con las diligencias para identificar y capturar a los responsables.