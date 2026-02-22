Una balacera se registró en el distrito de San Miguel. El enfrentamiento a balazos entre dos vehículos en la avenida Libertad, un hombre falleció.

El cuerpo de la víctima quedó dentro de un automóvil blanco que terminó empotrado contra un poste de alumbrado público.

¿Qué ocurrió?

Según informó América Noticias, dos vehículos —uno negro y otro blanco— se habrían estado enfrentando a disparos mientras circulaban por la zona.

Testigos indicaron que el auto blanco se detuvo inicialmente en la vía. Delante de él ya se encontraba el vehículo negro. En ese momento, el conductor del auto negro retrocedió e ingresó por la calle José Olaya Balandra.

Minutos después, volvió a salir y se encontró nuevamente frente a frente con el vehículo blanco. Desde el auto negro habrían efectuado múltiples disparos contra la otra unidad.

Tras el ataque, el vehículo negro huyó del lugar.

Lee también: PNP otorgará ascenso póstumo a Patrick Ospina tras fallecer intentado rescatar un perrito en el río Rímac

Impacto y hallazgo de casquillos

El auto blanco aceleró, pero terminó chocando contra un poste. En la puerta del copiloto y la parte posterior del vehículo se contabilizaron al menos ocho impactos de bala.

En la escena, agentes de la Policía Nacional del Perú hallaron 13 casquillos de bala esparcidos en la vía .

Dos cuadras de la avenida fueron cerradas para permitir el trabajo de peritos y del Ministerio Público.

Investigación en curso

Las cámaras de seguridad de la zona habrían captado el enfrentamiento, lo que será clave para identificar a los responsables.

La Policía continúa con las diligencias para determinar el móvil del crimen y establecer si se trató de un ajuste de cuentas u otro tipo de delito.