Un hombre identificado como Jonathan Castañeda Cornejo resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos en plena avenida Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima, en lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) presume sería un ajuste de cuentas.

Según informaron testigos, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta siguieron a la víctima y, aprovechando el tránsito en la zona, le dispararon en el pecho y la pierna antes de darse a la fuga, informó RPP.

Fotos: @photo.gec

De acuerdo con información policial, Castañeda Cornejo presenta antecedentes por homicidio y hurto agravado.

Luego de recibir los impactos de bala, un taxista que pasaba por el lugar intentó auxiliarlo; sin embargo, al notar la presencia de efectivos policiales, el herido sacó un arma de fuego y amenazó al conductor, según el reporte de la PNP.

Ante esta situación, los agentes intervinieron al sujeto y solicitaron apoyo médico. Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre fue trasladado a una clínica cercana, donde su estado de salud permanece reservado.

Durante las diligencias, los efectivos constataron que la motocicleta en la que se trasladaba la víctima tenía requisitoria por hurto agravado, lo que refuerza la hipótesis de un posible enfrentamiento entre personas vinculadas a actividades delictivas.

La Policía Nacional informó que los detenidos y los vehículos involucrados serán sometidos a las diligencias respectivas, las cuales estarán bajo la responsabilidad de la comisaría de Alfonso Ugarte, como parte de las investigaciones para esclarecer el caso y determinar a los responsables del ataque.

