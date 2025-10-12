Un hombre de 43 años resultó gravemente herido tras ser baleado durante un asalto en el distrito de Villa El Salvador, luego de retirar dinero de una entidad bancaria.

El ataque ocurrió a menos de 20 metros de una comisaría. Los delincuentes huyeron a bordo de una motocicleta sin ser perseguidos por los agentes del lugar, informó América Noticias.

Según los primeros reportes, la víctima había sido seguida por dos sujetos que lo interceptaron cuando se dirigía a su domicilio. Uno de los asaltantes descendió del vehículo y lo amenazó con un arma de fuego para exigirle el dinero.

El hombre se resistió y recibió tres disparos, de los cuales dos impactaron en su cuerpo. Los atacantes escaparon con rumbo a Lurín.

El herido fue auxiliado por vecinos y trasladado al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permanece internado con una bala alojada en el pulmón. Su familia denunció que, a más de tres días del atentado, aún no ha sido intervenido quirúrgicamente..

Recién en las últimas horas se le colocó un drenaje para eliminar el líquido acumulado en el pulmón, pero el proyectil continúa en su cuerpo. Los familiares piden su operación inmediata y acusan una presunta negligencia en la atención médica.

El gerente de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador, Romeo Rosario, informó que las cámaras municipales lograron identificar a los responsables.