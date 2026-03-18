Un choque entre dos buses de transporte público dejó 25 personas heridas la mañana de este miércoles en la cuadra 15 de la avenida Brasil, en el distrito de Jesús María.

Según informó TV Perú, el accidente se habría registrado alrededor de las 8:10 a. m. y movilizó a unidades de emergencia del Ministerio de Salud del Perú.

Colisión entre unidades de transporte público

El siniestro involucró a un bus de la empresa línea 10E y otro de la empresa E.T. Nor Lima S.A., siendo esta última unidad la que impactó contra el otro vehículo.

Producto del choque, el parabrisas de uno de los buses quedó completamente destruido y la carrocería presentó severos daños, con restos esparcidos en la vía.

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SAMU desplegó seis ambulancias

Tras la emergencia, el Servicio de Atención Móvil de Urgencia envió seis ambulancias para atender a los afectados.

La directora del SAMU, María Inés Quiroz, informó que:

25 personas resultaron afectadas

6 fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado

4 pacientes con lesiones moderadas fueron llevados a centros de salud

Al menos 2 personas con lesiones de mayor gravedad fueron evacuadas por bomberos

Investigación en curso

Los conductores de ambas unidades fueron trasladados a la comisaría del distrito para continuar con las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar las causas del accidente ocurrido en una de las principales avenidas de la capital.