Un mototaxista de la empresa Señor de los Milagros fue asesinado a balazos en la avenida 28 de Julio, en el asentamiento humano Las Delicias, distrito de Chorrillos.

La víctima fue identificada como Carlos Miguel Vargas Ticona (50), quien trabajaba como conductor de mototaxi desde hace dos años y era el principal soporte económico de su hogar.

Luego del crimen, los familiares de Carlos Vargas señalaron que él no les había mencionado haber recibido amenazas ni extorsiones, aunque no descartaron que el crimen esté relacionado con este delito, considerando que diversas empresas de mototaxis de la zona serían objetivo de organizaciones criminales.

Asimismo, señalaron que, pese a la existencia de al menos tres cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas al lugar del ataque, los propietarios se niegan a entregarlas por temor a posibles represalias de los delincuentes.

“Ni un vecino quiere dar la cámara. Con eso aunque sea pueden ayudar a identificar la placa de la moto o quiénes fueron los responsables, pero nadie se ofrece. Todos tienen miedo”, declaró un familiar a RPP.