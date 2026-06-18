Un conductor de nacionalidad extranjera y una pasajera resultaron heridos luego de que desconocidos atacaran a balazos una miniván de transporte público en el distrito de Carabayllo.

El atentado ocurrió en la avenida Camino Real cuando la unidad de la empresa Y Turbo cubría su ruta habitual desde el paradero Chaperito con dirección al distrito de Puente Piedra, según informó la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo y uno de ellos descendió para disparar directamente contra la puerta del conductor.

Peritos hallaron 13 impactos de bala en la unidad

Tras el ataque, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia al centro de salud más cercano, donde permanecen con pronóstico reservado.

Peritos de Criminalística constataron que la miniván presentaba 13 impactos de proyectil en la puerta del conductor. Luego de culminar las diligencias de campo, la unidad fue trasladada a la comisaría de Carabayllo.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo quedó a cargo de las investigaciones.

Policía investiga presunta extorsión contra empresa de transporte

La Policía Nacional maneja como hipótesis preliminares un posible caso de extorsión o un ajuste de cuentas.

Conductores de la empresa Y Turbo señalaron a las autoridades que serían víctimas de amenazas por parte de organizaciones criminales. Según indicaron, las unidades estarían obligadas a pagar diariamente 10 soles para poder operar.

Los investigadores recopilaron evidencias balísticas y realizan las diligencias para identificar a los dos sujetos que participaron en el ataque. Asimismo, se evalúa el registro de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la avenida Camino Real.

Paradero Chaperito sufrió otro atentado meses atrás

El paradero Chaperito ya había sido escenario de un hecho violento en enero pasado, cuando un artefacto explosivo fue detonado en las inmediaciones, dejando cinco personas heridas.

Este nuevo ataque ha generado preocupación entre los usuarios y trabajadores del servicio de transporte que conecta Carabayllo con Puente Piedra.