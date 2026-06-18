A un año de la puesta en marcha del Puerto de Chancay, el embajador de China en el Perú, Song Yang, destacó los resultados alcanzados por el terminal y señaló que se ha consolidado como una plataforma clave para impulsar el intercambio comercial con los mercados de Asia-Pacífico.
Durante una entrevista en Canal N, el diplomático sostuvo que la infraestructura cumple un papel estratégico para la economía peruana y aseguró que su funcionamiento favorece una mayor integración del país con el comercio internacional.
“Este puerto sirve como hub regional y marca el inicio de una mayor apertura del Perú hacia el mundo, especialmente hacia Asia-Pacífico”, señaló.
Song Yang indicó además que Chancay es el puerto más moderno de América Latina debido al uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Entre ellas destacó la incorporación de tecnología 5G y sistemas automatizados para optimizar las operaciones logísticas y portuarias.
“Es un puerto inteligente. Se aplican tecnologías avanzadas en la gestión portuaria y estamos compartiendo experiencias y conocimientos que pueden beneficiar al desarrollo económico del Perú”, explicó.
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