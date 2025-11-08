Un incendio de gran magnitud se registró este viernes 7 de noviembre en la asociación de vivienda La Florida, ubicada en la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho-Chosica.
Al menos 22 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar su propagación hacia las viviendas y establecimientos cercanos.
Según información preliminar, el siniestro habría afectado un almacén, aunque vecinos indicaron que dentro del predio también funcionaría un local comercial. Las causas del incendio aún están bajo investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo a un reporte de Canal N, residentes señalaron que al inicio del siniestro se resgitraron explosiones; en tanto, varias personas intentaban retirar mercadería del lugar. La densa columna de humo era visible desde distintos puntos del distrito.
Los bomberos realizaron una inspección estructural para definir rutas seguras de ingreso y desplegar sus unidades, incluyendo cisternas y escaleras telescópicas.
Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se ha determinado la causa exacta del siniestro.
Al respecto, el Ministerio de Salud informó a través de sus redes sociales que ante el incendio que se registra en Cajamarquilla, Lurigancho - Chosica; el Samu destinó dos ambulancias para brindar atención oportuna en la zona.
