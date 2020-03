La cobertura financiera brindada por el Seguro Integral de Salud (SIS) permite garantizar a sus afiliados la atención médica de las diversas afecciones ocasionadas por el Coronavirus (Covid-19), las cuales van desde un simple resfriado hasta graves infecciones respiratorias, como la neumonía.

Ante la aparición del primer caso de coronavirus en el país, el SIS informó que los más de 20 millones de afiliados cuentan con planes de seguros de salud que cubren las manifestaciones resultantes de la infección por Covid-19, así como las complicaciones como el posible desarrollo de insuficiencia respiratoria.

Entre los diagnósticos que figuran en el listado CIE-10 que son cubiertos por el SIS figuran: infección aguda de las vías respiratorias superiores no especificada, bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados, bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados, infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores, neumonías viral, lobar e hipostática no especificadas y otras neumonías de microorganismos no especificados.

La cobertura incluye la atención ambulatoria (consultas), medicinas, análisis de laboratorios, clínicos y de imágenes (radiografías, tomografías, etc.), hospitalización, intervenciones quirúrgicas y hasta traslados de emergencia, en caso se necesite ser referido a algún hospital de mayor complejidad.

Medidas de prevención:

Igualmente, el SIS recomendó a sus afiliados adoptar algunas medidas de prevención básicas, pero que son sumamente importantes para evitar ser afectado por el nuevo coronavirus.

Entre ellas está el lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con alcohol, adoptar medidas de higiene respiratoria (al toser o estornudar cúbrase la boca y nariz con el codo flexionado o con un pañuelo), mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas (especialmente las que tosan, estornuden y tengan fiebre), evite tocarlos los ojos, la nariz y boca.

Síntomas

Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

VIDEO RELACIONADO:

Obsesión por protegerse en tiempos de coronavirus

Obsesión por protegerse en tiempos de coronavirus. (AFP).

TE PUEDE INTERESAR:

Coronavirus: OMS recomienda a población no compartir vaso de cerveza ni saludar con beso (VIDEO)

Adultos mayores vacunados contra neumococo en 2019 solo tendrían un resfrío fuerte en caso de coronavirus

EEUU: aprueban 8.300 millones de dólares para combatir el coronavirus

Madre de Camila: “Por favor pido a los padres que no dejen a sus hijos solos, no quiero que les pase lo mismo" (VIDEO)

Internos de ‘Maranguita’ golpearon a asesino confeso de niña Camilita

MIRA MÁS VIDEOS:

Medidas contra el coronavirus

Examinan por coronavirus a pasajeros y tripulantes de crucero varado en Estados Unidos. (AFP).