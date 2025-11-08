El Colegio de Odontólogos del Perú informó que delincuentes intentaron ingresar a su base de datos con el fin de obtener información personal de sus afiliados.

Según explicó el decano para América Noticias, el objetivo era acceder a nombres, direcciones y contactos de los profesionales, lo que se habría usado con fines extorsivos.

La institución señaló que cada año entre 10 y 15 cirujanos dentistas reportan amenazas, principalmente a través de llamadas y mensajes en los que se les exige el pago de montos que van desde cinco mil hasta diez mil soles.

Uno de los hechos más graves ocurrió en el distrito de Independencia, cuando un individuo que se hizo pasar por paciente ingresó a un consultorio y disparó varias veces contra el odontólogo.

La víctima sobrevivió, pero el ataque evidenció la exposición de los dentistas en sus espacios de trabajo y el temor creciente a nuevas agresiones.

Como respuesta, muchos profesionales han optado por reducir la difusión de sus datos personales en anuncios y redes sociales, manteniendo en reserva sus números de contacto.