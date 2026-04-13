El colegio Virgen de la Asunción, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, abrió sus puertas alrededor de las 7:20 de la mañana, luego de registrar retrasos en la instalación de mesas durante la jornada electoral ampliada.

Decenas de ciudadanos aguardaban desde tempranas horas en los exteriores del centro educativo, debido a que las mesas no pudieron instalarse a tiempo por la ausencia de miembros de mesa, situación que se repitió en varios locales de Lima Sur.

Electores pudieron ingresar tras más de 20 minutos de retraso

Según se pudo constatar en el lugar, los ciudadanos finalmente pudieron ingresar al colegio aproximadamente 20 minutos después del horario oficial de inicio, fijado para las 7:00 a.m.

Tras la apertura del local, varios electores lograron cumplir con su deber cívico en cuestión de minutos, lo que permitió reducir parcialmente la congestión registrada desde primeras horas del día.

La apertura del colegio generó alivio entre los ciudadanos que habían esperado en fila durante el inicio de la jornada.

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Otros colegios también registraron retrasos en Lima Sur

Un panorama similar se registró en otros centros educativos del sur de Lima, donde persistían demoras en la apertura de locales de votación.

En algunos casos, la Policía Nacional del Perú (PNP) aún no había habilitado el ingreso a los centros educativos debido a diversos inconvenientes, entre ellos la falta de miembros de mesa.

Estas situaciones generaron malestar entre los ciudadanos, quienes debieron acudir nuevamente a votar tras no haber podido hacerlo el día anterior.

Ciudadanos expresan incomodidad por segundo día de retrasos

La incomodidad entre los electores fue evidente, especialmente porque muchos de ellos acudían por segundo día consecutivo a los locales de votación sin poder sufragar en el horario previsto.

Los ciudadanos señalaron que los retrasos registrados se produjeron por causas ajenas a ellos, lo que generó preocupación por el cumplimiento oportuno del proceso electoral.

La jornada electoral ampliada se desarrolla este 13 de abril, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispusiera extender el proceso en locales afectados por problemas logísticos.