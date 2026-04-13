El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que los trabajadores que deban acudir a votar el 13 de abril de 2026 tendrán facilidades laborales y, en algunos casos, podrán acceder a un día de descanso remunerado compensable.

La medida se adopta en cumplimiento del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 053-2026-PCM, en el marco de la ampliación de la jornada electoral tras los retrasos en la instalación de mesas de sufragio.

Trabajadores podrán ausentarse para votar

El Ministerio precisó que los empleadores deberán otorgar facilidades a los trabajadores que necesiten emitir su voto el día 13 de abril.

“Los empleadores brindarán las facilidades necesarias a los trabajadores que ejercerán su voto el día 13 de abril de 2026”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, se indicó que las horas dejadas de laborar deberán compensarse posteriormente.

“Las horas dejadas de laborar están sujetas a compensación posterior, según lo que acuerden las partes”, añade el documento.

En caso de no existir un acuerdo entre trabajador y empleador, la compensación será determinada por el empleador.

COMUNICADO 📢 pic.twitter.com/mKJ1dwQ9J9 — Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) April 13, 2026

Descanso remunerado el 14 de abril en algunos casos

El MTPE también informó que los ciudadanos que deban trasladarse desde otras regiones a Lima para votar podrán acceder a un descanso adicional.

Según el comunicado, quienes voten el 13 de abril y se hayan trasladado desde otras provincias podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el 14 de abril, si necesitan tiempo para retornar a sus lugares de trabajo.

Asimismo, esta disposición alcanza a quienes sean designados como miembros de mesa ante la ausencia de los titulares.

“Aquellas personas que, ante la ausencia de los miembros de mesa sorteados, sean designadas como tal, podrán gozar de un día de descanso remunerado compensable el día 14 de abril de 2026”, precisa el documento.

La medida también aplica a los miembros de mesa que participarán en la jornada electoral ampliada.

Medida busca garantizar el derecho al voto

El Ministerio de Trabajo indicó que estas disposiciones buscan asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin afectar sus obligaciones laborales.

El comunicado concluye señalando que el sector articula con las entidades competentes para brindar el apoyo necesario durante el desarrollo del proceso electoral.