Tras el cierre de las mesas de sufragio de las Elecciones Generales 2026, diversos ciudadanos en Lima y Callao denunciaron fallas logísticas y escasez de materiales durante el proceso de escrutinio, lo que obligó a miembros de mesa a permanecer en los locales hasta la madrugada.

Los principales reclamos apuntan a problemas en el sistema, falta de suministros y retrasos en la impresión de actas, lo que generó malestar entre jóvenes y adultos mayores que desempeñaban funciones electorales.

Esperas prolongadas por falta de tinta y papel

Uno de los incidentes se registró en una sede de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar, donde una ciudadana que cumplió funciones como secretaria de mesa relató que no pudieron retirarse debido a problemas con la impresión de documentos, según detalló RPP.

Según su testimonio, el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no les permitió abandonar el recinto hasta completar el proceso de impresión de actas.

La situación se complicó cuando se agotaron los materiales necesarios.

De acuerdo con el relato, debían imprimir la información en hojas membretadas de color anaranjado proporcionadas por la ONPE; sin embargo, la impresora se quedó sin tinta y no había papel disponible para continuar el procedimiento.

Como consecuencia, los miembros de mesa permanecieron en el local hasta aproximadamente las 2:15 de la madrugada, momento en el que finalmente pudieron entregar el paquete electoral.

Denuncian falta de apoyo a joven miembro de mesa en el Rímac

Otro caso se reportó en el colegio Ricardo Bentín, ubicado en el distrito del Rímac, donde un padre de familia denunció públicamente la falta de apoyo a su hija de 19 años, quien cumplía por primera vez funciones como miembro de mesa titular.

Según explicó, la joven tuvo que asumir la mayor parte del trabajo debido a las limitaciones de sus compañeros de mesa.

De acuerdo con su testimonio, uno de los integrantes era un adulto mayor de más de 60 años con problemas de visión, mientras que otra integrante padecía diabetes, lo que dificultó el desarrollo de sus funciones.

El padre indicó que tuvo que acudir personalmente al local para retirar a su hija debido a la falta de asistencia técnica.

Asimismo, afirmó que el personal electoral respondió que los miembros de mesa ya habían sido capacitados y no brindó mayor apoyo operativo durante el proceso.

Expectativa por jornada electoral reprogramada

Mientras continúan las denuncias ciudadanas, se mantiene la expectativa por el inicio de la jornada electoral reprogramada para este 13 de abril desde las 7:00 a.m., en 15 colegios ubicados en Lima Sur.

Esta medida fue anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras los retrasos en la entrega del material electoral que impidieron la instalación de mesas en determinados locales.

La ampliación busca garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados por los problemas logísticos registrados durante la jornada electoral.