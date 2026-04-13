La Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de extender el proceso electoral, con el fin de permitir que ciudadanos que no pudieron votar el domingo lo hagan este lunes 13 de abril en los locales donde no se instalaron mesas.

“La histórica decisión adoptada por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones garantiza elecciones transparentes, la cual fortalece la democracia y la gobernanza en el país, puesto que dar continuidad al proceso de Elecciones Generales 2026 evita la vulneración de derechos de los ciudadanos”, dice la Defensoría.

La institución indicó que esta medida resulta relevante para la definición de la cifra repartidora en la elección de diputados y senadores, al considerar el impacto que tendría en los resultados finales del proceso.

Asimismo, exhortó a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo en la seguridad del material electoral y en la instalación de mesas.