Un conductor de la empresa de transportes Santa Cruz, que cubre la ruta Rímac–Carabayllo, salvó de morir tras ser víctima de un ataque armado en el cruce de las avenidas Los Incas y Retablo, en el distrito limeño de Comas.

Según contó el chofer, un hombre intentó abordar el vehículo haciéndose pasar por pasajero. No obstante, al percatarse de que llevaba un arma, decidió acelerar y alejarse del lugar.

Pese a la rápida reacción del conductor, el atacante alcanzó a realizar al menos dos disparos contra el vehículo y luego huyó del lugar con rumbo desconocido.

Los disparos alcanzaron la carrocería de la unidad. Ante la balacera, los pasajeros se arrojaron al suelo para protegerse. Pese al ataque, las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni fallecidos.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y dieron inicio a las diligencias e investigaciones correspondientes.

Tras las primeras diligencias, el bus fue llevado a la Comisaría PNP de Santa Luzmila para continuar con las pesquisas.

Las primeras investigaciones apuntan a que el ataque estaría relacionado con un presunto caso de extorsión contra la empresa de transportes. Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada conforme avancen las investigaciones.