Una niña de seis años perdió la vida al caer desde el piso 16 de un edificio en el condominio Acacias Villa Residencial, situado en la avenida Manuel González Prada, en el distrito de Comas.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió a la escena tras recibir el reporte de la emergencia, ocurrido el miércoles alrededor de las 6:14 p.m., según informó el portal web de la institución.

Según testigos entrevistados por RPP, paramédicos, serenos y bomberos brindaron auxilio a la menor, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Marino Molina Scippa, donde, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento.

Familiares de la menor se acercaron al hospital para realizar el reconocimiento legal, mientras que la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes sobre la trágica caída.