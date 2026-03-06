La crisis energética que atraviesa el país dejó de ser solo un problema de abastecimiento para convertirse también en un golpe directo al presupuesto de los peruanos. Los precios de los combustibles más utilizados treparon en el mercado mayorista durante los últimos siete días, según las listas oficiales de Petroperú y Repsol.

Millones de conductores que quedaron sin acceso al gas natural vehicular migraron hacia alternativas como el gasohol y el diésel para seguir moviéndose. Esa presión extra sobre la demanda fue suficiente para mover los precios en toda la cadena de distribución.

El combustible con mayor variación fue el diésel vehicular, ampliamente utilizado por camiones y unidades de transporte pesado. Su cotización mayorista pasó de S/12.14 a S/12.73 por galón, acumulando un salto de casi cinco puntos porcentuales en una semana.

El gasohol regular acumuló un incremento de tres por ciento al pasar de S/12.11 a S/12.49 en planta. El gasohol premium subió de manera más moderada, un 1.58%, mientras que el GLP registró una variación mínima de 0.56% por kilo.

Luis Espinoza, especialista en mercados energéticos y catedrático de la Universidad Esan, analizó por qué el gasohol regular lideró los aumentos entre todos los combustibles disponibles. Su lectura apunta al perfil de quienes más lo consumen y a su posición como opción económica frente al gas.

Al referirse al comportamiento del mercado tras el corte del suministro de gas natural, el especialista señaló que la sustitución masiva de combustible era inevitable.

“No hay gas natural para los vehículos y van a tener que usar gasolina. Por eso el gasohol regular ha subido más fuerte, normalmente no sube tanto, pero ha subido más que la premium porque es la más barata para los taxistas”, precisó.

Lo que preocupa a los consumidores finales es que el alza mayorista no se traslada de manera proporcional en los surtidores. Los grifos tienen una práctica extendida que termina amplificando cualquier variación registrada en los precios de planta.

Espinoza explicó con cifras concretas cómo funciona ese mecanismo de traslado al público.

“Normalmente los grifos aprovechan para subir más, suelen duplicarlo. Por ejemplo, si Petroperú aumentó S/0.38, ellos pueden subirlo entre S/0.50 hasta S/1.00”, detalló al referirse al margen que suelen aplicar los minoristas.

A la presión interna se suma un factor externo que podría agravar aún más la situación en los próximos días. El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz vienen empujando al alza el precio internacional del crudo.

El indicador West Texas Intermediate, que sirve de referencia para el mercado peruano, ya superó los US$74 por barril. Espinoza advirtió que si esa tendencia continúa, sus efectos comenzarán a reflejarse en los precios locales con mayor intensidad la semana siguiente.