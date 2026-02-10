Jharold Palacios Vivanco no es salvavidas ni miembro de una brigada de rescate. Es un comerciante ambulatorio que trabaja en las playas de Barranca, al norte de Lima. Sin embargo, su rápida reacción evitó una tragedia cuando tres niños estuvieron a punto de ahogarse tras ser arrastrados por el oleaje.

El hecho ocurrió en una de las playas del distrito, cuando Palacios escuchó los gritos de auxilio de menores y un adulto que luchaban por mantenerse a flote. Sin dudarlo, dejó su mercadería y se lanzó al mar para ayudar.

El video que lo convirtió en héroe

La escena fue registrada en un video que se difundió ampliamente en redes sociales. En las imágenes se observa a Palacios ingresar al mar y colaborar en el rescate, mientras minutos después llegan salvavidas y personal de seguridad ciudadana para completar la evacuación con éxito.

Usuarios destacaron su valentía, humanidad y destreza en el agua, resaltando que actuó sin contar con equipo profesional, guiado únicamente por el impulso de ayudar.

Trabajo diario y arraigo en la ciudad

Palacios Vivanco lleva más de cuatro años trabajando en Barranca y afirma sentirse “un barranquino más”. Llegó a la zona para emprender distintos negocios, desde la venta de marcianos y bebidas hasta juguetes y toallas playeras, aprovechando la afluencia de veraneantes en playas como Puerto Chico y Miraflores.

Fue precisamente en esta última donde su valor fue puesto a prueba, cuando el fuerte oleaje sorprendió a una familia que se encontraba en el mar.

Solidaridad en redes sociales

Tras la difusión del rescate, vecinos y usuarios en redes sociales impulsaron una campaña solidaria para apoyar a Palacios, ya sea comprándole sus productos o brindándole ayuda económica. El comerciante sostiene a su familia, que reside en el Callao, y depende del comercio diario para generar ingresos.

“Acciones como esta nos recuerdan que los verdaderos héroes no siempre llevan uniforme”, comentaron usuarios que celebraron su gesto y pidieron reconocimiento para ciudadanos que actúan en momentos críticos.