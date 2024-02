Luego que las empresas concesionarias del Corredor Morado anunciaron la suspensión definitiva del servicio para el próximo 4 de marzo, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, indicó que su sector evalúa aprobar una medida de compensación económica para evitar que se suspenda el servicio.

Pérez Reyes adelantó que su sector está en conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de encontrar una solución al pago de una compensación económica de 300 millones de soles acordada entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la concesionaria del Corredor Morado por “compromisos no cumplidos”.

“Estamos conversando con el MEF no solo por la disponibilidad del recurso, sino sobre todo tenemos algunas interpretaciones de si el contrato permite o no el pago de esta compensación en el marco del trato directo. En principio si no resolvemos ese tema, que parece es lo que va a ocurrir, lo que vamos a hacer es sacar una norma que justamente nos habilite a pagar esta compensación y resolver la problemática de estos corredores en general”, dijo en RPP.

Comunicado

En la víspera, las empresas concesionarias del Corredor Morado informaron a través de un comunicado, que el MTC y el MEF habrían puesto “trabas” al cumplimiento del abono de las cantidades pactadas para el pago de deudas contraídas y la adquisición de flota.

“A pesar de los esfuerzos de la actual gestión de ATU en cuanto a la segregación de los carriles exclusivos de solo bus, así como las acciones de fiscalización que se han venido dando de manera sostenida han venido dando resultados, pero estas acciones son insuficientes con respecto al pago que debe realizarse semanalmente a los operadores el cual se encuentra actualmente alrededor del 65% de lo que debería abonársenos”, señaló la empresa.

