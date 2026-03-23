Simpatizantes de diversos partidos políticos se concentraron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, durante el primer día del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Desde tempranas horas de la tarde, grupos de seguidores llegaron con banderolas, pancartas y camisetas representativas de sus organizaciones políticas, con el objetivo de brindar apoyo a los candidatos que participan en esta jornada clave rumbo a las elecciones presidenciales 2026.

La presencia de simpatizantes generó un ambiente de expectativa en los alrededores del recinto, donde también se desplegó seguridad policial para garantizar el orden y el normal desarrollo del evento.

El debate presidencial forma parte del calendario electoral oficial y reúne a los candidatos que buscan exponer sus propuestas ante la ciudadanía, en temas considerados prioritarios para el país.