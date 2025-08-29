En Ate, delincuentes detonaron un cajero automático con la intención de robar dinero. El hecho ocurrió a pocos metros de un puente peatonal, según informó América Noticias.
La explosión fue de tal magnitud que los vidrios de las puertas llegaron hasta el puente, lo que pudo ocasionar accidentes a quienes transitaban por la zona.
Tras el ataque, el cajero quedó destruido: el teclado donde se digita la clave terminó colgando y la puerta de la máquina cayó al suelo.
Pese al intento, los delincuentes no pudieron acceder a la bóveda y no lograron llevarse el dinero.
