El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, señaló que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte fue producto de una represalia por parte del Ministerio Público.

“No tengo duda de que eso es así”, afirmó Rospigliosi, quien agregó que la Fiscalía habría reaccionado tras el fallo del Tribunal Constitucional que impide acusar a la presidenta por hechos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución. “Como no pueden ir contra Boluarte, se meten con el hermano”, sostuvo en declaraciones públicas.

El legislador aclaró que el procedimiento en sí no sería irregular. “Los allanamientos son un recurso excepcional, pero hasta donde yo conozco, pueden hacerlo. Ahora, que abusan de eso sistemáticamente, no hay duda”, manifestó.

Sobre el retorno de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia, Rospigliosi consideró que se trató de “un error político”, aunque reconoció que cumple un rol en el gabinete. Además, resaltó la estrategia del Ejecutivo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que “este asunto de vamos a salirnos de la Corte viene de tiempo atrás. Se ha agudizado ahora último”.