Un grupo de delincuentes a bordo de cinco vehículos perpetró un violento asalto y secuestró a dos agentes de seguridad que custodiaban un camión con prendas deportivas de una reconocida marca, en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho se registró este viernes 2 de enero en la avenida Augusto B. Leguía, cuando la unidad de carga se dirigía hacia Lima Sur.

Según los primeros reportes policiales, los criminales interceptaron el automóvil en el que se desplazaban los agentes para neutralizarlos y, posteriormente, apoderarse del camión.

De acuerdo a un reporte de Latina Noticias, en la escena no se encontraron casquillos de bala, por lo que las autoridades presumen que el atraco se ejecutó sin disparos.

Las víctimas del secuestro son padre e hijo: el primero, un policía en situación de retiro, y el segundo, un efectivo en actividad . Ambos permanecen con paradero desconocido, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes y no descarta un caso de secuestro agravado.

Las cámaras de seguridad de la zona serán determinantes para reconstruir la modalidad del delito e identificar a los responsables.