El Hospital Nacional Sergio E. Bernales, ubicado en el distrito de Comas, fue objeto de una denuncia pública luego de que un reportaje del programa Panorama revelara presuntas deficiencias en el funcionamiento de su morgue, donde las cámaras frigoríficas habrían permanecido inoperativas durante varias semanas.

De acuerdo con el informe periodístico, la falta de refrigeración habría ocasionado que los cuerpos de personas fallecidas permanezcan en estado de descomposición, situación que, según especialistas, representaría un riesgo sanitario para pacientes, trabajadores y visitantes del establecimiento de salud.

Reportaje muestra cuerpos fuera de las cámaras frigoríficas

Las imágenes difundidas por el dominical muestran cadáveres envueltos en frazadas y ubicados fuera de las cámaras frigoríficas, además de otros cuerpos colocados en el patio del área destinada al mortuario.

Según el reportaje, al momento de la inspección ninguno de los cuatro equipos de refrigeración con los que cuenta la morgue se encontraba operativo.

Asimismo, se indicó que el mortuario se ubica cerca del centro quirúrgico del hospital, donde reciben atención pacientes en condición vulnerable, entre ellos recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades complejas.

Especialistas advierten riesgos sanitarios

El especialista en salud pública Omar Neyra señaló que la conservación inadecuada de cadáveres puede generar riesgos para la salud pública.

“Si no se conservan adecuadamente los cadáveres por un determinado tiempo, hasta que sean recogidos, el cuerpo humano se va a deteriorar y, como consecuencia, genera enfermedades y contagios post mortem”, declaró al programa.

Por su parte, un médico legista consultado por el dominical advirtió que los cuerpos en estado de descomposición favorecen la proliferación de moscas, insectos que pueden actuar como vectores de diversos agentes patógenos.

Director del hospital anuncia investigación

Tras la difusión del reportaje, el director del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Óscar Uchuya Maurtua, afirmó que desconocía la situación denunciada y anunció el inicio de una investigación interna para determinar posibles responsabilidades.

“Esa información recién la recibimos. Nosotros seguimos protocolos en cuanto a esa sección. Niego totalmente; si hay eso, se tiene que buscar al responsable de quien no ha hecho su trabajo”, manifestó.

El funcionario sostuvo además que las cámaras frigoríficas del mortuario se encuentran operativas. Sin embargo, cuando el equipo periodístico solicitó ingresar al área para verificar el estado de los equipos, el director indicó que el acceso no era posible debido a los protocolos del hospital.