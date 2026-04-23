La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron la madrugada de este jueves al coronel PNP Morón Díaz, jefe de la División de Investigación de Bandas Criminales, por su presunta vinculación con la organización criminal denominada “Los Oropesa”.

Según información fiscal, el alto oficial estaría involucrado en el presunto cambio de un lingote de oro auténtico por una réplica de cobre dentro de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El operativo policial se ejecutó desde las 4:00 a. m. de manera simultánea en inmuebles ubicados en Lima, Cajamarca y Huánuco, con el objetivo de cumplir una orden de detención preliminar contra siete personas investigadas.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía anticorrupción de Lima (Segundo Despacho) logró la detención preliminar judicial de siete policías que integrarían la red 'Los Oropeza', investigados por la apropiación y venta de un lingote de oro en mayo de 2023. pic.twitter.com/sSROgT3l4C — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

¿Cómo se habría realizado el cambio del lingote de oro?

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando un grupo de agentes interceptó al empresario extranjero Kevin Valencia Muñoz para incautarle cuatro lingotes de oro.

Las investigaciones fiscales señalan que, antes de entregar el material incautado, un suboficial tomó fotografías de las piezas originales para enviarlas a fabricar réplicas exactas en cobre.

Un colaborador eficaz identificado como “agente Pepe” declaró que el reemplazo del lingote auténtico por la réplica ocurrió en la sede central de la Dirincri.

Según la fiscalía, los agentes implicados habrían vendido el lingote real por 200,000 dólares, mientras entregaban a las autoridades la pieza falsificada.

Delitos investigados y diligencias judiciales

El Poder Judicial ordenó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el descerraje de los domicilios de los investigados.

Entre los involucrados figura el hermano del exministro del Interior Carlos Malaver, quien no fue ubicado durante la intervención realizada en un inmueble del distrito de El Agustino.

Los detenidos son investigados por los presuntos delitos de:

Peculado doloso por apropiación agravado

Cohecho pasivo propio

Enriquecimiento ilícito

Lavado de activos en agravio del Estado

Fuentes oficiales señalaron que también se investiga la presunta repartición del dinero obtenido por la venta del lingote de oro.