Un bus del Corredor Rojo sufrió una aparente falla en los frenos y protagonizó un violento choque en la avenida Javier Prado Este, en San Isidro, dejando dos personas heridas y generando pánico entre los pasajeros.

El accidente ocurrió cuando la unidad de la ruta 206, que cubre el trayecto entre La Molina y San Miguel, impactó contra un auto azul que salía de la intersección con la calle Virrey Toledo, según imágenes de cámaras de seguridad.

De acuerdo con testigos, el conductor advirtió a los cerca de 30 pasajeros sobre el desperfecto mecánico momentos antes del choque. “Agárrense porque los frenos ya no me contestan”, habría dicho, mientras el bus avanzaba sin control e incluso invadía las veredas.

Tras el impacto, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud cercano. En tanto, las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, aunque de forma preliminar se evalúa que el vehículo particular ingresó a la vía con precaución.

MODERNIZAN

Este no es un caso aislado, ya que estas unidades presentan fallas por su antigüedad y numerosas quejas de los usuarios, que en redes sociales ponen al descubierto a sus malos choferes (como uno hablando por celular) y su imprudencia a la hora de conducir.

El año pasado, una mujer de setenta años sufrió lesiones graves luego de ser atropellada por un bus del corredor Rojo en el cruce de la avenida Javier Prado Este con la avenida La Molina, en el distrito de La Molina.

Por lo cual, los usuarios piden a la ATU que puedan cambiar de unidades y fiscalizar a los conductores para una mejor eficiencia.