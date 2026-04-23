Desde las 5 p.m., jóvenes universitarios realizaron una protesta en el Centro de Lima para exigir el respeto al medio pasaje y solicitar más recursos para el sector educativo. La concentración comenzó en la Plaza 2 de Mayo.

Luego del inicio de la jornada, los manifestantes avanzaron por la avenida Nicolás de Pierola y continuaron su recorrido por la Plaza San Martín.

Posteriormente, pasaron por los exteriores del Palacio de Justicia y siguieron por la avenida Grau.

La movilización también ingresó por las primeras cuadras de la avenida Abancay antes de retornar hacia el Parque Universitario. Durante toda la actividad, efectivos de la Policía Nacional acompañaron el desplazamiento.

Te puede interesar: