Los pasajeros de una cúster de transporte público vivieron momentos de temor luego de que dos sujetos en motocicleta dispararan contra el vehículo en San Juan de Miraflores.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:45 p. m. del último jueves, mientras la unidad de la empresa ETS Múltiples cubría la ruta de Surquillo hacia Lurín por la avenida Los Héroes.

El conductor, identificado como Elmer Cristhian Rojas Huanca, de 31 años, recibió un disparo en el muslo izquierdo. Pese a la lesión, logró conducir hasta el hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Cabe mencionar que, en ese mismo establecimiento, fue atendida Mireya Oblea Soto, una pasajera que también resultó herida en la pierna izquierda.

De acuerdo con un testigo, la cúster estaba llena de usuarios cuando se produjeron los disparos, lo que provocó que los pasajeros descendieran para ponerse a salvo.

La Policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y conocer cómo escaparon. También deberá establecer si el atentado está vinculado con las extorsiones al transporte público.