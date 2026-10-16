Los pasajeros de una cúster de transporte público vivieron momentos de temor luego de que dos sujetos en motocicleta dispararan contra el vehículo en San Juan de Miraflores.
El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:45 p. m. del último jueves, mientras la unidad de la empresa ETS Múltiples cubría la ruta de Surquillo hacia Lurín por la avenida Los Héroes.
El conductor, identificado como Elmer Cristhian Rojas Huanca, de 31 años, recibió un disparo en el muslo izquierdo. Pese a la lesión, logró conducir hasta el hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.
Cabe mencionar que, en ese mismo establecimiento, fue atendida Mireya Oblea Soto, una pasajera que también resultó herida en la pierna izquierda.
De acuerdo con un testigo, la cúster estaba llena de usuarios cuando se produjeron los disparos, lo que provocó que los pasajeros descendieran para ponerse a salvo.
La Policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y conocer cómo escaparon. También deberá establecer si el atentado está vinculado con las extorsiones al transporte público.
No dejes de leer:
- Facultades legislativas: Lo que se le negó a Pedro Castillo y lo que se le niega a Keiko Fujimori
- Gobierno designa ministros para atender emergencias por el fenómeno El Niño en nueve regiones
- Martha Moyano tras suspensión del debate de facultades legislativas: “Ser autoritario no es tan malo”
- Ministro de Defensa tilda de “inaudita” falta de consenso en Senado sobre facultades legislativas
- Senadoras cuestionan ausencia de bancadas opositoras en debate sobre facultades al Ejecutivo
- Senado suspende nuevamente debate de facultades legislativas debido a ausencia de cuatro bancadas