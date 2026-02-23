Dos jóvenes murieron y otro resultó herido de bala la noche del domingo durante un enfrentamiento ocurrido en el jirón Huascarán, en la segunda zona de Collique, distrito de Comas.

Según informó RPP, al menos 15 jóvenes provenientes de distintos barrios de Collique participaron en la pelea. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra tres personas.

Los heridos fueron trasladados al área de Emergencias del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde los médicos certificaron el fallecimiento de dos de ellos.

Identifican a las víctimas

Las víctimas mortales fueron identificadas como Abdul Rodríguez Hilario (21) y Brando Llana Vélez (21). En tanto, Smith Alejandro Sáenz (21) permanece internado con pronóstico reservado.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para cercar la escena e iniciar las diligencias correspondientes que permitan identificar y ubicar a los responsables del ataque.

Vecinos exigen mayor seguridad

Residentes de la segunda zona de Collique denunciaron que el jirón Huascarán se ha convertido en un punto recurrente de enfrentamientos entre grupos de jóvenes vinculados a actividades delictivas.

Ante esta situación, solicitaron mayor presencia de la Policía Nacional del Perú y patrullaje permanente del Serenazgo del distrito de Comas para prevenir nuevos hechos de violencia.