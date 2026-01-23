El congresista Edward Málaga confirmó su respaldo a la moción de vacancia presidencial contra el presidente de la República, José Jerí, y sostuvo que la situación política hace insostenible su permanencia en el cargo.

En declaraciones a Canal N, señaló que ya firmó el documento y reiteró que el mandatario debería renunciar o ponerse a disposición del Parlamento.

Durante su pronunciamiento, Málaga calificó el escenario como crítico y cuestionó directamente al jefe de Estado.

“La situación es grave. El presidente Jerí no le puede ver la cara de imbéciles a los ciudadanos peruanos”, declaró. Además, afirmó que lo conocido sobre la comisión en la que Jerí fue vicepresidente “lo termina de hundir” , al considerar que existía conocimiento previo sobre los vínculos de un empresario chino investigado por corrupción.

El legislador también dirigió críticas a las bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, a las que acusó de limitarse a emitir comunicados sin asumir acciones concretas. Según indicó, ambas agrupaciones no han presentado las firmas necesarias para promover un pleno extraordinario, priorizando cálculos electorales.