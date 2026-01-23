El legislador aseguró que la continuidad del mandatario no es viable y criticó a las bancadas que no impulsan medidas concretas. Foto: Congreso.
El congresista Edward Málaga confirmó su respaldo a la moción de vacancia presidencial contra el presidente de la República, José Jerí, y sostuvo que la situación política hace insostenible su permanencia en el cargo.

En declaraciones a Canal N, señaló que ya firmó el documento y reiteró que el mandatario debería renunciar o ponerse a disposición del Parlamento.

Durante su pronunciamiento, Málaga calificó el escenario como crítico y cuestionó directamente al jefe de Estado.

“La situación es grave. El presidente Jerí no le puede ver la cara de imbéciles a los ciudadanos peruanos”, declaró. Además, afirmó que lo conocido sobre la comisión en la que Jerí fue vicepresidente “lo termina de hundir”, al considerar que existía conocimiento previo sobre los vínculos de un empresario chino investigado por corrupción.

El legislador también dirigió críticas a las bancadas de Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, a las que acusó de limitarse a emitir comunicados sin asumir acciones concretas. Según indicó, ambas agrupaciones no han presentado las firmas necesarias para promover un pleno extraordinario, priorizando cálculos electorales.

