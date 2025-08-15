A partir del 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos aplicará un nuevo requisito para la obtención de visas en Perú. Menores de 14 años y adultos mayores de 79 tendrán que asistir a una entrevista presencial en la embajada en Lima, modificando la exención que hasta ahora les permitía completar el proceso sin presentarse ante un funcionario consular.

La disposición contempla excepciones. Quedarán exentos quienes soliciten visas diplomáticas o suboficiales, así como quienes renueven su visa de turista vigente. En estos casos, se mantendrán los procedimientos simplificados que no requieren entrevista, siempre que se acredite la condición y se cumplan los requisitos establecidos para cada tipo de visa.

Con este cambio, se prevé que más solicitantes deban acudir físicamente a la sede diplomática, lo que podría aumentar la demanda de citas y prolongar los tiempos de espera.

La embajada subrayó que el cumplimiento de los nuevos lineamientos será obligatorio desde la fecha indicada y que no se admitirán excepciones adicionales a las establecidas oficialmente.