Un joven de 21 años murió y un menor de edad resultó herido durante un enfrentamiento entre grupos de presuntos barristas registrado en las inmediaciones de una losa deportiva del sector tres, en el distrito de El Agustino, Lima. Los agresores utilizaron piedras, ladrillos y armas de fuego.

Según informó América Noticias, la víctima fue identificada como Carlos Torres Huarcaya (21), quien recibió varios disparos cuando intentaba ponerse a salvo. Pese a que fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, falleció a consecuencia de las heridas.

El ataque ocurrió en el asentamiento humano Cuarto Programa y fue registrado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de los vecinos, cuyas imágenes son analizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cámaras captaron ataque a balazos contra joven en El Agustino

De acuerdo con la información difundida por América Noticias, dos grupos de personas se enfrentaron en las inmediaciones de una losa deportiva, lanzándose piedras y ladrillos antes de que se escucharan disparos.

Las grabaciones muestran a varios participantes desplazándose por la vía pública, algunos con el rostro cubierto. Durante la confrontación, un sujeto vestido de negro sacó un arma de fuego y disparó contra uno de los jóvenes.

Carlos Torres cayó al pavimento tras recibir los impactos de bala. Según el reporte policial, los agresores habrían continuado lanzándole objetos contundentes y uno de ellos le sustrajo una prenda de vestir antes de escapar.

Una vecina intentó intervenir desde su vivienda para detener la violencia, pero tuvo que resguardarse al escuchar las detonaciones.

Menor resultó herido durante enfrentamiento entre presuntos barristas

El enfrentamiento también dejó a un menor de edad herido, quien recibió atención médica tras la llegada de los equipos de emergencia.

Los grupos involucrados estarían relacionados con las barras de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Esta presunta vinculación deberá ser esclarecida por las autoridades.

El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de El Agustino, Jorge Nieves Vela, informó que entre los participantes de estos enfrentamientos también se ha identificado a adolescentes de 13 y 14 años.

El funcionario señaló que el personal de serenazgo tuvo dificultades para intervenir debido a la cantidad de involucrados y la agresividad con la que respondieron a la presencia de las autoridades.

Tras el enfrentamiento, los residentes del sector tres expresaron su preocupación por los episodios de violencia que ocurren en las calles y espacios deportivos de la zona.