El proceso de conteo de votos de las elecciones generales 2026 se extendió más de lo previsto en un centro educativo ubicado en la zona de Pamplona, en el distrito de San Juan de Miraflores. La jornada duró hasta la mañana de este martes 14 de abril, cuando aún se desarrollaban labores de escrutinio en algunas mesas.

Según el reporte de RPP, a las 6:00 a.m parte del personal electoral seguía revisando las cédulas. Al menos dos de las 30 mesas instaladas continuaban en funciones, varias horas después del cierre oficial de la jornada.

El personal informó que sus labores culminaron a las 2:00 a.m y permanecen esperando por 4 horas el recojo del material por parte de la ONPE. El retraso mantiene en expectativa a los padres de familia de la zona, quienes esperaban que se reanuden las clases presenciales en esta institución.

Irregularidades de la ONPE extendieron día de votación en SJM

En este local de votación se tenía previsto recibir a 8 970 ciudadanos durante la jornada electoral. Sin embargo, la instalación total de las mesas se completó recién a las 9:30 de la mañana, lo que generó la formación de filas tanto de electores como de miembros de mesa desde las primeras horas del día.

Electores acudieron este 13 de abril para emitir su voto tras irregularidades en la instalación de mesas el domingo 12 de abril. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

El retraso en el escrutinio también afectó el traslado del material electoral hacia la Oficina Nacional de Procesos Electorales para su procesamiento. Las actas, cédulas y demás documentos permanecían aún dentro del recinto a la espera de que todas las mesas concluyan sus labores.

Personal policial que resguardaba el ingreso al centro educativo explicó que el traslado debe realizarse de manera conjunta. En esa línea, indicaron que todos los paquetes electorales deben salir al mismo tiempo, una vez que finalice el conteo en su totalidad.