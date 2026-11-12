En el segundo día de su visita al Perú, el papa León XIV cumplió, durante la mañana de este 12 de noviembre, una serie de actividades en Lima que incluyeron un recorrido por el Centro Histórico y una visita al monasterio de Las Nazarenas, donde realizó una oración ante la imagen del Señor de los Milagros.

Posteriormente, a las 9:49 a.m., el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos Enrique García Camader, le dio la bienvenida en nombre del episcopado nacional. A las 10:29 a.m., el santo padre llegó a la Catedral de Lima y, minutos después, salió rumbo a la Plaza Mayor.

Como parte de su agenda, a las 11:26 a.m. se inició el encuentro “Desafíos y Esperanza para el Perú”, una de las actividades previstas durante esta segunda jornada de la visita papal.

La jornada continuará a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional, donde encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

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6:45 p.m.

Un grupo de jóvenes presentó una representación teatral en el centro del Estadio Nacional para exponer las principales necesidades de su generación, como la búsqueda de identidad, las oportunidades laborales y la orientación.

Representación teatral en el encuentro del Papa León XIV y jóvenes en el Estadio Nacional Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/GxdRZ0DjgJ — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

6:39 p.m.

Una joven tomó la palabra para compartir su testimonio con el papa León XIV. Durante su intervención, recordó la etapa en la que se alejó de la religión y cómo logró retomar su camino de fe.

6:34 p.m.

Joven comparte con el papa León XIV sus testimonio de fe y las experiencias que marcaron su acercamiento a la Iglesia. Entre sus relatos, recordó cómo la pandemia influyó en su crecimiento y las dificultades que enfrentaron por temor a ser juzgado por otros jóvenes.

Jóvenes brindan sus testimonios ante el Papa León XIV en la vigilia de oración en el Estadio Nacional Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/kk1I2HVfNm — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

6:25 p.m.

El papa León XIV presta atención al mensaje que le dirige un joven.

6:20 p.m.

Un grupo de jóvenes subió al escenario para dirigirse al papa León XIV y compartir un mensaje durante el encuentro en el Estadio Nacional.

6:17 p.m.

El papa León XIV se mostró conmovido al escuchar a los jóvenes corear ‘Esta es la juventud del papa’ e interpretar la canción ‘Quiero ser misionero’.

6:12 p.m.

El papa León XIV se mostró emocionado al contemplar las muestras de cariño de los asistentes en el Estadio Nacional. Los jóvenes lo recibieron entre cantos y aplausos, mientras iluminaban el recinto con las linternas de sus celulares. Uno de los momentos destacados fue la interpretación de ‘Alma Misionera’, canción que ha acompañado al pontífice durante su recorrido por Latinoamérica.

Emotivo encuentro del Papa León XIV y jóvenes peruanos en el Estadio Nacional Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/8hc4HUh9gx — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

6:08 p.m.

El cardenal Carlos Castillo expresó su agradecimiento al papa León XIV por su presencia en el encuentro con los jóvenes: “Mil gracias por estar aquí con ellos, mil gracias por dar tu corazón”.

6:06 p.m.

El cardenal Carlos Castillo se dirige a los asistentes y ofrece unas palabras durante el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional.

6:05 p.m.

El papa León XIV fue recibido entre aplausos y muestras de emoción por los miles de jóvenes congregados en el Estadio Nacional.

Papa León XIV en Lima: Inició el histórico encuentro en el Estadio Nacional entre el Pontífice y jóvenes peruanos y visitantes extranjeros Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/1dituS8WJi — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

6:03 p.m.

El papa León XIV subió al escenario instalado en el Estadio Nacional, donde fue recibido entre los aplausos de los asistentes y la presentación de un coro.

5:55 p.m.

El papa León XIV llegó al Estadio Nacional para participar en el encuentro con jóvenes y universitarios programado como parte de su visita al Perú. El sumo pontífice ingresó al recinto a bordo del papamóvil, desde donde saluda a los fieles que se congregaron para recibirlo y participar en esta jornada.

El Papa León XIV ingresó al Estadio Nacional para vigilia de oración con jóvenes y universitarios Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/lDaOcfD2Md — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

5:50 p.m.

El papa León XIV sale de la Nunciatura Apostólica y se dirige al Estadio Nacional para el encuentro con jóvenes.

El Papa León XIV se dirige al Estadio Nacional para vigilia de oración con jóvenes y universitarios Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/BJ0E1x4sXo — Canal N (@canalN_) November 12, 2026

5:45 p.m.

Jóvenes, fieles y ciudadanos se congregan en el Estadio Nacional de Lima a la espera de la misa que presidirá el papa León XIV durante su visita oficial al Perú.

(Fotos: Giancarlo Ávila @photo.gec)

(Fotos: Giancarlo Ávila @photo.gec)

(Fotos: Giancarlo Ávila @photo.gec)

(Fotos: Giancarlo Ávila @photo.gec)

5:10 p.m.

A poco del inicio de la actividad, programada para las 6:00 p. m., voluntarios y representantes de diversas delegaciones del país llegaron al recinto con polos amarillos que llevan el distintivo ‘Amigos de León’, además de rosarios. Los participantes manifestaron su alegría por formar parte de la organización del encuentro.

4:50 p.m.

Jóvenes aguardan la llegada del papa León XIV al Estadio Nacional

Gran número de jóvenes ocupan progresivamente las instalaciones del Estadio Nacional para participar en el encuentro con el papa León XIV, programado para las 6:00 p.m. Mientras esperan al sumo pontífice, los asistentes bailan al ritmo de la llamada cumbia del papa.

4:10 p.m.

Papa León XIV sale de la Nunciatura y saluda a los fieles en Lima

4:00 p.m.

Fieles forman largas colas en los exteriores del Estadio Nacional para participar en vigilia con el papa León XIV. Durante la espera, aprovechan para comprar polos alusivos a su visita al Perú y adquirir alimentos.

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